Λάνγκφορντ στο SDNA: «Στην ΑΕΚ απολαμβάνω το μπάσκετ, θα παίζω ως τα 40»!

Ο πολύ καλός Νοέμβριος, η άμυνα που αποτελεί σημείο αναφοράς και η συνεισφορά του στην φετινή ΑΕΚ. Ο Κιθ Λάνγκφορντ παίρνει τ’ όπλο του και μοιράζει ατάκες στο SDNA, δηλώνοντας χαρούμενος στην Ένωση και έτοιμος να παίξει μπάσκετ ως τα 40 του!

Το πρώτο δίμηνο της σεζόν τα είχε… όλα για την ΑΕΚ. Από απογοητεύσεις και «κακές» ήττες τον Οκτώβριο, έως σημαντικές επικρατήσεις και αλλαγή της ψυχολογίας τον Νοέμβριο. Ο ενδέκατος μήνας του 2019 μάλιστα, βοήθησε την Ένωση όχι απλώς να βγάλει αντίδραση, αλλά να σταθεί στα πόδια της και να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για την –ακόμα πιο δύσκολη- συνέχεια.

Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν υπήρχε ένας παίκτης που με την παρουσία του έκανε τη διαφορά και οδήγησε την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Κιθ Λάνγκφορντ φόρεσε τα κιτρινόμαυρα το καλοκαίρι και με το καλημέρα στη σεζόν μπήκε με το πόδι στο γκάζι. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως σχεδόν σε κάθε παιχνίδι της ομάδας του είναι ο πρώτος σκόρερ της και ταυτόχρονα η πιο αξιόπιστη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα. Ένας χαρισματικός σκόρερ, αλλά και ένας leader μέσα και έξω από το παρκέ, που με την παρουσία και την προσωπικότητά του βοήθησε την ομάδα του να σταθεί όρθια μετά την κακή εκκίνηση.

Στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA ο 36χρονος σκόρερ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, δεν απάντησε με μισόλογα και κυρίως δεν είχε καμία διάθεση να… ντριμπλάρει τις ερωτήσεις. Αντιθέτως, έδωσε το στίγμα του για την φετινή προσπάθεια, εξήγησε ποια είναι η «σωστή κατεύθυνση» στην οποία βαδίζει με σταθερό βήμα η Ένωση, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος είναι το Final Four του Champions League.

Παράλληλα, μίλησε για την παρουσία του στην ΑΕΚ, κάνοντας σύγκριση με την αντίστοιχη στον Παναθηναϊκό, δήλωσε χαρούμενος στην Ένωση και έκανε τις πρώτες σκέψεις για το μέλλον του στους «κιτρινόμαυρους», ενώ τοποθετήθηκε και για το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Παρασκευή (06/12).

Οι πρώτοι δύο μήνες της σεζόν ήταν όπως και τα χρώματα της ομάδας, το κίτρινο και το μαύρο. Είχατε έναν πολύ κακό Οκτώβριο, όμως ο Νοέμβριος ήταν εξαιρετικός μήνας για την ομάδα…

«Ο Νοέμβριος ήταν καλύτερος μήνας για εμάς. Αυτό που είχε γίνει φανερό από την αρχή της προετοιμασίας είναι πως έχουμε μια νέα ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, με νέο προπονητικό σταφ. Έτσι, προσπαθούσαμε να βρούμε την ταυτότητά μας πάνω στο παρκέ. Αυτά συμβαίνουν σε νέες ομάδες. Ο Νοέμβριος μας βοήθησε να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως το κλειδί για τη συνέχεια είναι να έχουμε συνέπεια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε την ίδια πορεία και τον Δεκέμβριο».

Τον Νοέμβριο η ΑΕΚ μέτρησε 7 νίκες σε 8 παιχνίδια, με μοναδική ήττα το παιχνίδι κόντρα στην Βέχτα. Η εικόνα της ομάδας σε όλο το μήνα έδειξε και τις δυνατότητές της. Θεωρείς πως μπορεί να υπάρξει συνέχεια;

«Τα πράγματα προχωρούν. Καμία ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια, σε μια τόσο μεγάλη και γεμάτη σεζόν, αλλά πάντα θα πρέπει να παλεύουμε για την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Ο Νοέμβριος, ακόμα και στο παιχνίδι που χάσαμε κόντρα στην Βεχτα, έδειξε την προσέγγιση που έχουμε στο παιχνίδι. Παλεύουμε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, όποιον αντίπαλο κι αν έχουμε στο δρόμο μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η νίκη κόντρα στον Προμηθέα είναι νίκη-δήλωση για τις δυνατότητες της φετινής ΑΕΚ;

«Είναι δύσκολο να πω κάτι τέτοιο. Προφανώς είναι μια πολύ καλή νίκη. Δήλωση δεν μπορώ να πω ότι είναι ξεκάθαρα. Σίγουρα όμως είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν σημαντική. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αν τους κερδίσουμε και δεύτερη φορά τότε θα πω ότι είναι νίκη-δήλωση. Αλλά τώρα ήταν η πρώτη… μάχη μας. Είναι σαν έναν… μποξέρ που προσπαθεί να νιώσει τον αντίπαλό του στους πρώτους γύρους. Η ιστορία όμως είναι το φινάλε…»

Μιας και αναφέρθηκες σε πυγμαχία, αν ήσουν εσύ μποξέρ, ποιος θα ήσουν;

«Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ! Χωρίς αμφιβολία. Είναι μεγαλύτερος από μένα, αλλά είναι σπουδαίος. Είναι σε τρομερή κατάσταση, προσέχει το σώμα του. Εκτός ρινγκ είναι πραγματικά απρόβλεπτος, αλλά εντός αυτού ξέρεις πραγματικά τι να περιμένεις από εκείνον. Και εγώ έχω την ίδια προσέγγιση».

Έχεις αναφερθεί πολλές φορές στη σωστή κατεύθυνση και τα βήματα που κάνει η ομάδα προς αυτή. Ποια είναι, πραγματικά, η σωστή κατεύθυνση για την ΑΕΚ;

«Είναι πολλά που μπορούν να ειπωθούν σε αυτή την ερώτηση. Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται και από τους στόχους που θέτει η ομάδα. Προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι η νίκη και πάντα υπάρχει πίεση για νίκες. Με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκεται στο πρωτάθλημα, για εμάς και κάποιες άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα υπάρχει η ευκαιρία να βρεθούν πιο ψηλά. Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι να βρεθούμε εμείς στη θέση που βρισκόταν ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, να γινόμαστε καλύτεροι καθημερνά και να βρεθούμε στο Final Four του Champions League. Πρέπει να έχουμε σεβασμό στη διαδικασία αυτή, αλλά παράλληλα να καταλάβουμε όλοι ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι».

Η σωστή κατεύθυνση είναι και η κατάκτηση του Κυπέλλου; Μάθατε τον αντίπαλό σας στα ημιτελικά πριν μερικές ώρες, είναι ο Διαγόρας Δρυοπιδέων που αγωνίζεται στην Α2. Είναι μονόδρομος η κατάκτηση του Κυπέλλου;

«Ακόμα και έτσι να είναι δεν πρέπει να παίρνεις τίποτα ως δεδομένο και φυσικά να μην υποτιμάς τον αντίπαλό σου. Πέρυσι, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και παίξαμε τελικό Κυπέλλου στην Κρήτη, όλοι έλεγαν, μετά το ξεκίνημα που είχαμε κάνει στον τελικό, πως θα φτάναμε εύκολα στο τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ όμως έκανε την αντεπίθεσή του και πήρε προβάδισμα. Είναι ένα παιχνίδι, 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση νίκης. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, να σεβαστούμε τον αντίπαλο και να καταλάβουμε πως εκείνα τα παιχνίδια που έρχονται έχουν τρομερή πίεση για τους παίκτες».

Έπειτα από την παρουσία σου στο Ισραήλ, στην Μακάμπι Ρισόν για την ακρίβεια, τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ είναι η δεύτερη ομάδα σου στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά τον Παναθηναϊκό. Νιώθεις οικεία στη Ελλάδα πλέον;

«Υπάρχουν κοινά στοιχεία σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, γιατί η ελληνική νοοτροπία είναι… ελληνική νοοτροπία. Εννοώ πως η προσέγγιση στο στυλ του μπάσκετ, η νοοτροπία και το πώς αντιμετωπίζονται οι νίκες και οι ήττες, η κριτική που ασκείται σε καλές και κακές εμφανίσεις είναι κομμάτια όλου αυτού. Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Για έναν επαγγελματία όμως, σημαντικό ρόλο παίζει και η λειτουργία της ομάδας. Και η δουλειά στην ΑΕΚ είναι εξίσου καλή όπως και στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι κάποιου είδους ασέβεια στον Παναθηναϊκό, που είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά στην ΑΕΚ γίνεται εξαιρετική δουλειά και μου αρέσει αυτό που γίνεται στην ομάδα».

Προτιμάς περισσότερο την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό;

«Όλοι όσοι βλέπουν την πορεία της καριέρας μου θα διαπιστώσουν πως στην παρούσα φάση όλη η προσοχή μου είναι στο να παίζω και να έχω την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να κάνω αυτό που αγαπάω. Στο μυαλό μου δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την Χίμκι, την Αρμάνι Μιλάνο. Αφήνω τη χώρα μου, τις ΗΠΑ, για 10 μήνες για να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Αυτό που θέλω είναι να παίζω και όχι να κάθομαι στον πάγκο. Έτσι απολαμβάνεις το μπάσκετ».

Ποτέ δεν έκατσε στα αποδυτήρια ο προπονητής να πει "Εντάξει, δώστε την μπάλα στον Κιθ τώρα". Όλη η εικόνα μας είναι βάσει πλάνου

Την φετινή σεζόν η ΑΕΚ σου έχει δώσει την δυνατότητα να ηγηθείς της προσπάθειας. Είσαι ο παίκτης που παίρνε τις περισσότερες προσπάθειες, παίζεις για τουλάχιστον 30 λεπτά ανά παιχνίδι, κατά μέσο όρο. Οι εμφανίσεις αυτές έχουν να κάνουν με την δική σου αγωνιστική κατάσταση ή και με τον τρόπο που σε αξιοποιεί η ομάδα μέσα στο παρκέ;

«Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο κομματιών. Το πρώτο βήμα, ως επαγγελματίας, είναι να είσαι σε καλή κατάσταση και να είσαι πάντα έτοιμος να πάρεις την ευκαιρία σου. Το ότι παίζω στην ΑΕΚ, στο Champions League, κάποιοι μπορούν να το θεωρήσουν πως είναι ένα επίπεδο κάτω σε σχέση με την ομάδα που ήμουν την περσινή σεζόν. Η ευκαιρία για να έχω συχνά την μπάλα στα χέρια μου και να παίζω 30+ λεπτά ανά αγώνα ήταν εκεί για μένα. Ακόμα κι έτσι όμως, δεν έχει να κάνει με μένα και το να παίρνω τη μπάλα συνέχεια στα χέρια μου. Κάποιοι έρχονταν και μου έλεγαν «είσαι χαρούμενος τώρα γιατί η μπάλα πηγαίνει στα χέρια σου συνέχεια». Όχι, δεν είναι έτσι, θα ήταν ασέβεια για τους συμπαίκτες μου αυτό, αλλά και για τον προπονητή μου. Ο κόουτς δεν κάθεται στα αποδυτήρια και λέει «εντάξει παιδιά, δώστε την μπάλα στον Κιθ». Δεν πάει έτσι και δεν είναι και ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Έχω περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερο χρόνο στο παρκέ και εγώ προσπαθώ να ελαχιστοποιώ τις πιθανότητες να κάνω κάποιο λάθος. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι όταν ένας παίκτης κολλάει με την ομάδα και η ομάδα πιστεύει στις δυνατότητες, αλλά και στον παίκτη που έχει στο ρόστερ της».

Στις πρώτες μέρες σου στην ομάδα έλεγες πως η ΑΕΚ είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες σου για να νιώσεις σημαντικός σε ένα σύνολο. Νιώθεις πως έχεις καταφέρει αυτό που θες, να είσαι σημαντικός για την ομάδα;

«Θα έλεγα πως ναι. Μίλησα με κάποιες ομάδες το περασμένο καλοκαίρι και μου είπαν πράγματα για το πώς με έβλεπαν μέσα στο ρόστερ και πώς θα με αξιοποιούσαν. Είπαμε διάφορα, έγιναν αρκετές κουβέντες. Σε καμία όμως δεν έβλεπα τον εαυτό μου στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα. Και εγώ με τη σειρά μου ήθελα κάτι άλλο για τον εαυτό μου. Η ΑΕΚ μου έδωσε την πιο ρεαλιστική ευκαιρία και ως παίκτης, για μένα, ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στην απόφαση».

Τον μήνα Νοέμβριο η ΑΕΚ κατάφερε να δημιουργήσει σερί νικών, έχοντας ως σημείο αναφοράς την άμυνα. Κρατήσατε τους αντιπάλους σας σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε, αμυντικά, τον αντίπαλο;

«Εγώ δεν είμαι ο παίκτης που θα σταματήσει τον αντίπαλο σε όλο το 40λεπτο. Δεν είμαι… εξολοθρευτής στην άμυνα. Δεν παίζω σαν τον Σαντ Ρος, που είναι εξαιρετικός στο κομμάτι της άμυνας. Εγώ αυτό που κάνω είναι να κατανοώ το παιχνίδι και να προσπαθώ να παίζω σε σημαντικές στιγμές την καλύτερη δυνατή άμυνα. Στη λήξη μιας επίθεσης ή στη λήξη ενός δεκαλέπτου θέλω να κλειδώνω τον αντίπαλο. Θέλω να παίρνω αυτή την πρόκληση που μου δίνει ο αντίπαλος. Ως ομάδα, το μεγαλύτερο βήμα προόδου που έχουμε κάνει στα παιχνίδια μας είναι αυτό. Παίζουμε πραγματικά πολύ καλή άμυνα. Έχουμε περισσότερη προστασία κοντά στο καλάθι και σε αυτό ο Μάρκους (Σλότερ) κάνει πολύ καλή δουλειά. Και ως ομάδα όμως έχουμε βελτιωθεί σημαντικά σε αυτό το κομμάτι».

Για κάποιον που παρακολουθεί την ομάδα από μακριά φαίνεται περίεργο πως μια τόσο επιθετική ομάδα όπως η ΑΕΚ παίζει τόσο σκληρά στην άμυνα. Υπάρχει κάποιο… κλειδί σε αυτό;

«Είναι η δουλειά του προπονητή και όλου του σταφ! Ο τρόπος που αμυνόμαστε είναι πολύ καλός. Ο προπονητής και οι συνεργάτες του παρακολουθούν πολλά βίντεο και κάνουν πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία του παιχνιδιού αλλά και στο πώς να πάρουν το καλύτερο από κάθε παίκτη. Για εμάς δεν έχει σημασία ποιος είναι νεότερος, πιο ψηλός, πιο κοντός, εμείς έχουμε ως αρχή το να παίζουμε σκληρά. Στην άμυνα είμαστε σκληροί. Είμαστε ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών σε πνευματικό επίπεδο και αυτό θέλουμε να το βγάζουμε στο παρκέ».

Μιας και το επόμενο παιχνίδι σας είναι για το BCL, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομάδα στη φετινή διοργάνωση;

«Στην αρχή της σεζόν είπα ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάει στο Final Four. Βλέποντας την Euroleague τα πράγματα είναι λίγο-πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχουν 5-6 ομάδες που και φέτος θα παλέψουν για να βρεθούν στο Final Four. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις λόγω των μπάτζετ, αλλά και λόγω του γεγονότος πως οι ομάδες ξεχωρίζουν στην Euroleague. Στο Champions League τα πράγματα είναι διαφορετικά. 10 ομάδες έχουν την δυνατότητα να βρεθούν στο Final Four! Θεωρώ πως είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτές τις 10. Δεν το λέω από πλευράς μπάτζετ. Από την μικρή εμπειρία μου στη διοργάνωση, καθώς έχω παίξει μόλις 6 παιχνίδια, θεωρώ πως είναι θέμα μομέντουμ, αλλά και συνδυασμός πραγμάτων. Στο τέλος αναμένεται να παλέψουν 8-10 ομάδες για να βρεθούν στο Final Four».

Φέτος πραγματοποιείς πολύ καλές εμφανίσεις. Είσαι παίκτης που προσέχει κάθε λεπτομέρεια, από τον τρόπο που προπονείσαι, μέχρι τα γεύματά σου. Όλα αυτά θεωρείς πως σε βοηθούν να στέκεσαι σε υψηλό επίπεδο και στα 36 σου χρόνια;

«Ειλικρινά, είμαι 36 ετών! Στις μέρες μας και με τους ρυθμούς που προχωράει η καθημερινότητα και με τις θεραπείες, αλλά και με όσα μαθαίνεις για το σώμα σου και πώς να το προστατεύεις, όλο και περισσότεροι παίκτες παίζουν σε μεγάλη ηλικία. Κάποιοι σταματούν το μπάσκετ πριν από τα 40 ή και αργότερα γι αυτόν ακριβώς το λόγο. Για μένα έχει να κάνει με τη νοοτροπία. Μου αρέσει να παίζω, λατρεύω το μπάσκετ. Βλέπω τις ευκαιρίες που μου δίνονται κάθε σεζόν. Το σώμα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πνευματικά είμαι εξίσου καλά, νιώθω ανταγωνιστικός και θέλω να προχωρήσω. Και σίγουρα θα ωθήσω ακόμα περισσότερο τον εαυτό μου τα επόμενα χρόνια. ΟΚ, είμαι 36 χρονών, αλλά κάποιες φορές δεν νιώθω πως είμαι 36. Κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν πιστεύω πως είμαι 36. Κάποιες φορές είναι αστείο όταν κοιτάζω τα χαρτιά μου και βλέπω ότι γεννήθηκα το 1983, αλλά είναι οκ. Βλέπω στο παρκέ παίκτες 25-26 ετών να τους βάζουν οι αντίπαλοι να με μαρκάρουν και εγώ να τους ανταγωνίζομαι με μεγάλη ευκολία. Είναι μεγάλη περηφάνια αυτό για μένα».

Στην ΑΕΚ υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Αν με θέλουν και του χρόνου, έχουν το τηλέφωνό μου και ξέρουν πού θα με βρουν...

Είναι εφικτό για τον Κιθ Λάνγκφορντ να αγωνίζεται ως τα 40;

«Φυσικά και είναι και νιώθω πως μπορώ να παίζω ως τα 40! Αυτό έχει να κάνει με μένα και όχι αν το πιστεύει κάποιος άλλος αυτό. Θεωρώ πως μπορώ να παίξω πάλι στην Ευρωλίγκα και να κάνω κάτι σπουδαίο, αν μου δινόταν η ευκαιρία. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν περιμένω από κάποιον να με πιστέψει, αλλά αυτό σκέφτομαι εγώ. Εγώ θα συνεχίζω να παίζω μέχρι να μην μπορεί να ανταποκριθεί το σώμα και το πνεύμα μου. Τότε θα είναι η ώρα για να πω τέλος».

Ο κόσμος της ΑΕΚ σου δείχνει την αγάπη του. Ταυτόχρονα θέλει να σε δει στην ΑΕΚ και τα επόμενα χρόνια. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου εδώ στο μέλλον;

«Ναι, δεν θα το απόκλεια. Ο πρόεδρος έχει το τηλέφωνό μου και ξέρει πού να με βρει. Αν με καλέσει, εγώ είμαι έτοιμος».

Είσαι χαρούμενος στην ΑΕΚ;

«Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ. Όπως είπα και πριν, ως παίκτης θέλεις να βλέπεις την εκτίμηση της ομάδας προς το πρόσωπό σου και να νιώθεις πως σε θέλουν σε μια ομάδα όσο και εσύ θες να είσαι σε αυτή. Στην ΑΕΚ υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός από την πρώτη μέρα και αυτό είναι ό,τι ακριβώς θέλω. Απολαμβάνω το μπάσκετ. Είτε νικάμε, είτε χάνουμε, είτε κάνουμε καλές, είτε κακές εμφανίσεις, η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψεις ταιριάζουν. Έτσι, έχουν το τηλέφωνό μου και όποτε θέλουν μπορούν να με καλέσουν».

Για το τέλος, σε λίγα 24ωρα στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ένα μεγάλο παιχνίδι. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού, για την Euroleague. Στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων που έγινε στο ΟΑΚΑ ήσουν παρών. Εκείνο το παιχνίδι στις 13/02 δεν τελείωσε ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε στο δεύτερο μέρος. Θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι; Τι περιμένεις για το ματς της Παρασκευής (06/12);

«Θα είναι πραγματικά ένα σπουδαίο παιχνίδι! Θεωρώ πως το παιχνίδι που έρχεται θα είναι το καλύτερο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός που έχει δει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουν ξαναπαίξει από τότε σε καμία διοργάνωση και πραγματικά έχουν βάλει πολύ μεγάλη ένταση στην μεταξύ τους κόντρα. Σίγουρα θα παρακολουθήσω το παιχνίδι και περιμένω η ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πραγματικά πιστεύω πως θα γίνει ένα από τα καλύτερα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων!»