ΚΑΕ Άρης: «40 χρόνια από το ντεμπούτο του Γκάλη» (vid)

Τέσσερις δεκαετίες συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Νίκος Γκάλης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΑΡΗ. Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 1979, όταν ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών «συστήθηκε» στο ελληνικό κοινό, φορώντας τα κιτρινόμαυρα σε εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή, για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της Α' Εθνικής. Ο «γκάνγκστερ», όπως ήταν το παρατσούκλι που τον συνόδευε καθ' όλη τη διάρκεια της τεράστιας διαδρομής του στα γήπεδα, εξαιτίας της εκτελεστικής του δεινότητας, σκόραρε 30 πόντους στο ντεμπούτο του, οδηγώντας τον ΑΡΗ στη νίκη με 79-78. Αυτή ήταν μόνη η αρχή… Ο «Νικ» ήταν αυτός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, χαρίζοντας στιγμές δόξας στο σύλλογο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. ΝΙΚΟ ΓΚΑΛΗ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ!