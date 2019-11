Υπέγραψε για δύο χρόνια ο Πιτίνο!

Η «βόμβα» του Παναθηναϊκού... ολοκληρώθηκε: Ο Ρικ Πιτίνο υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με το «τριφύλλι» (μέχρι το 2021) και θέλει να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κορυφή!

Το μεγάλο deal του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αμερικανό Hall Of Famer είναι πια επίσημο!

Ο 67χρονος τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης (26/11) και δήλωσε πως θέλει να μείνει μια διετία στο ΟΑΚΑ και να οδηγήσει τους «πράσινους» ξανά στην κορυφή.

Λίγο μετά την άφιξή του στη χώρα μας, ο προπονητής - θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους έξι φορές πρωταθλητές Ευρώπης, το οποίο θα έχει διάρκεια δύο ετών, όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Ο Γιαννακόπουλος δίνει τα... κλειδιά στον Αμερικανό προπονητή, που με τη σειρά του επιθυμεί να «χτίσει» κάτι μεγάλο στο ΟΑΚΑ και να φέρει τους «πράσινους» ξανά στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πλέον ο Πιτίνο κατευθύνεται προς το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να προπονήσει την ομάδα του, ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού με την Μπασκόνια (28/11, 21:00).

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός είχε μια... εσάνς από το παρελθόν, καθώς έκανε γνωστό το μεγάλο deal με μόλις 16 λέξεις! Μάλιστα, το «τριφύλλι» παρουσίασε τον έμπειρο τεχνικό με look James Bond αλλάζοντας τον τίτλο της ταινίας του 1989, «Licence to Kill», σε «Licence to Rick».

Αναλυτικά η «πράσινη» ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη του προπονητή Ρικ Πιτίνο μέχρι το καλοκαίρι του 2021».