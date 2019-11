1⃣0⃣0⃣0⃣ очков Энтони Гилла за «Химки» и дабл-дабл vs. @TsmokiMinsk / Anthony earns the double-double and scores his 1000th point for Khimki! @VTBUL #KHITSM #ХимкиЦМОКИ pic.twitter.com/MCBTDCFbgn