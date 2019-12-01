LIVE LIVE 01-12-2019 17:00 NANTERRE 92 0 0 <% getScoreHome(662885) %> <% getScoreAway(662885) %> LIMOGES CSP Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Nanterre 92 - Limoges CSP ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROCUP «Αφήνει το BCL για το Eurocup η Ναντέρ» 07-06-2019 16:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NANTERRE 92 0 <% getScoreHome(661510) %> ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ 0 <% getScoreAway(661510) %> EUROCUP Εντός έδρας ήττα για την... ελληνική Ούνικς 20-11-2019 20:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LIMOGES CSP 0 <% getScoreHome(658901) %> LOKOMOTIV KUBAN 0 <% getScoreAway(658901) %>