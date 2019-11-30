LIVE LIVE 30-11-2019 21:30 AQUILA BASKET TRENTO 0 0 <% getScoreHome(662806) %> <% getScoreAway(662806) %> NEW BASKET BRINDISI Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Aquila Basket Trento - New Basket Brindisi ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE UR VENEZIA 0 <% getScoreHome(660419) %> AQUILA BASKET TRENTO 0 <% getScoreAway(660419) %> ΕΥΡΩΠΗ Νίκη για την Κρεμόνα με τρομερό Χαπ 17-11-2019 22:09 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NEW BASKET BRINDISI 0 <% getScoreHome(658900) %> ΣΖΟΜΠΑΘΕΛΙ 0 <% getScoreAway(658900) %> BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Χαραλαμπίδης: «Να στηρίζουμε τα παιδιά στα δύσκολα, αδιαπραγμάτευτη η εικόνα της ομάδας» 12-11-2019 21:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Βιτούτσι: «Είχε πιο... φονικά ένστικτα ο ΠΑΟΚ στο τέλος» 12-11-2019 21:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ