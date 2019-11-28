LIVE LIVE 28-11-2019 05:00 PORTLAND TRAIL BLAZERS 0 0 <% getScoreHome(661585) %> <% getScoreAway(661585) %> OKLAHOMA CITY THUNDER Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Δίδυμο... φωτιά οι Μπλέιζερς και «διπλό» στην Νέα Ορλεάνη (vid) 31-10-2019 05:25 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE OKLAHOMA CITY THUNDER 0 <% getScoreHome(651276) %> PORTLAND TRAIL BLAZERS 0 <% getScoreAway(651276) %> NBA Το... άρρωστο Top-50 με τις clutch στιγμές στο ΝΒΑ (vid) 14-08-2019 10:00 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Λίλαρντ για το buzzer beater κόντρα στους Θάντερ: «Ήταν για το Σιάτλ»! (vid) 18-07-2019 08:01 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Ήττα χωρίς Όγκαστ για Μπλέιζερς 12-07-2019 09:00 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ