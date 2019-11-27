LIVE LIVE 27-11-2019 21:00 NANTERRE 92 0 0 <% getScoreHome(661510) %> <% getScoreAway(661510) %> ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Nanterre 92 - Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Στο δρόμο της ΑΕΚ ο Ιμπέκβε (pic) 27-11-2019 20:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την Ορτέζ 21-11-2019 13:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROCUP Εντός έδρας ήττα για την... ελληνική Ούνικς 20-11-2019 20:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE ANTWERP GIANTS 0 <% getScoreHome(658539) %> ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ 0 <% getScoreAway(658539) %>