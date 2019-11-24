LIVE LIVE 24-11-2019 21:30 UR VENEZIA 0 0 <% getScoreHome(660419) %> <% getScoreAway(660419) %> AQUILA BASKET TRENTO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES UR Venezia - Aquila Basket Trento ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROCUP «Όργια» ο Μπράμος, πρόκριση η Βενέτσια 20-11-2019 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ Νίκη για την Κρεμόνα με τρομερό Χαπ 17-11-2019 22:09 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ «Ζεστός» ο Μπράμος, ήττα για την Βενέτσια 17-11-2019 20:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE TOFAS BURSA 0 <% getScoreHome(658893) %> UR VENEZIA 0 <% getScoreAway(658893) %>