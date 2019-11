View this post on Instagram

Το πρώτο βραβείο «FAIRPLAY» της #ΕΚΟBasketLeague απονέμεται στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ για την πρωτοβουλία της να φιλοξενήσει την φίλαθλο της Ένωσης, Μυρτώ Παπαδομιχελάκη και τις ακαδημίες της φιλοξενούμενης ΚΑΕ στον αγώνα #paobc – ΑΕΚ. ☘👏 #WeTheGreens #panathinaikos #esake #basketball #fairplay