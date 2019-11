Στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία ο Ήφαιστος Λήμνου (pic)

View this post on Instagram

Ο Ήφαιστος Λήμνου στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία και όσους έχουν ανάγκη! Η ΚΑΕ Ήφαιστος Λήμνου δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το κοινωνικό της πρόσωπο, συνεισφέροντας όπου υπάρχει ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε εμπράκτως την εθελοντική αιμοδοσία. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αντιπροσωπεία της ομάδας μας αποτελούμενη από τον team manager, Μάρκο Κολώκα, τον προπονητή, Σωτήρη Μανωλόπουλο, τον σέντερ, Γιώργο Διαμαντάκο και τον υπάλληλο της ΚΑΕ, Χρήστο Τζάτζαλο, βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, για να συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία. Η οικογένεια του Ηφαίστου Λήμνου θα συνεχίσει αυτές τις δράσεις κάνοντας περήφανη τη Λήμνο κι εκτός παρκέ. #ifaistoslimnoubc #limnos #care