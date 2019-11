Πραγματοποιήθηκαν τα try outs της ΑntetokounΒros Academy (pics + vid)

Το ανοιχτό γήπεδο της Λαμπρινής άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε κορίτσια και αγόρια γεμάτα χαμόγελα κι ελπίδα!

Εμπνευσμένα από το όραμα των AntetokounΒros, που θέλουν να δώσουν σε νέες και νέους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, χωρίς καμία διάκριση σε φύλο, καταγωγή και κοινωνική τάξη, τις ευκαιρίες που οι ίδιοι δεν είχαν, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα κι έκαναν την εμφάνισή τους στα try outs της Ακαδημίας που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο (9/11).

Συγκινητική ήταν η συμπαράσταση των φορέων (ΔΟΜ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, REFUGYM.ORG , HOME PROJECT, ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, KOIΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ -Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, METAΔΡΑΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, SOLIDARITY NOW, GREEK COUNCIL FOR REFUGEES, DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL, CARITAS ATHENS και ΝΟSTOS κ.α.), με τη συνδρομή τους να είναι καίρια και ουσιαστική.

Η ομάδα της NIKE, του Οργανισμού Eurohoops και του Ιδρύματος Ωνάση περίμενε τους νεαρούς αθλητές από νωρίς για να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές.

Η head coach της AntetokounBros Academy, Αναστασία Κωστάκη, παρέα με έμπειρους και εκπαιδευόμενους προπονητές δοκίμασαν περισσότερα από 100 αγόρια και κορίτσια από 12 έως 16 ετών που θέλουν να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα.

Οι πρώτες προπονήσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (16/11) στα γήπεδα της Λαμπρινής (13:00-15:30, Αμυκλών και Τεώ) και των Αμπελοκήπων (17.30 – 20.00, Δ. Πλακεντίας και Φθιώτιδος), τα οποία παραχωρήθηκαν για τις προπονήσεις της AntetokounBros Academy από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Η αποστολή της AntetokounBros Academy

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο ενεργοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού μέσα από ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Nike, το Ίδρυμα Ωνάση και τον Οργανισμό Eurohoops.