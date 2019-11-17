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San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers

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Ακάθεκτοι οι Σπερς στο 3-0, χάρη στην... αστοχία Λίλαρντ (vid)

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