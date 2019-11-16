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Charlotte Hornets - Detroit Pistons

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Αυτές είναι οι ομάδες των playoffs του ΝΒΑ: Με Πίστονς ο Γιάννης (vids)

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