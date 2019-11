View this post on Instagram

Μετά από 4 και πλέον χρόνια οι δρόμοι μας με την @aekbc χωρίζουν!! Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για όλα, τις καλές και «κακές» αναμνήσεις και της εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον!!!