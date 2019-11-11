LIVE LIVE 11-11-2019 04:00 PORTLAND TRAIL BLAZERS 0 0 <% getScoreHome(655351) %> <% getScoreAway(655351) %> ATLANTA HAWKS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Στους Χοκς ο Τέρνερ, στους Μπλέιζερς ο Μπέιζμορ (pic) 24-06-2019 23:02 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA ATLANTA HAWKS 98 <% getScoreHome(582505) %> PORTLAND TRAIL BLAZERS 118 <% getScoreAway(582505) %> NBA Έπαιξε ο Παπαγιάννης, εκτός ο Ντόρσεϊ 09-07-2018 02:14 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Στον πόντο τους Σπερς οι Μπλέιζερς, ήττα για Ντόρσεϊ από τους Λέικερς (vids) 08-01-2018 06:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Εύκολα οι Χοκς τους Μπλέιζερς 31-12-2017 06:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ