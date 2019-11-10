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Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez
ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ

Limoges CSP - Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez

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Έβαλε 35 πόντους στην ομάδα τους, αλλά τον αποθέωσαν! (vid)

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