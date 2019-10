Το ιδιαίτερο μήνυμα του Μπόγρη για την Ανδόρα (pic)

View this post on Instagram

Στον δρόμο για Ανδόρρα σήμερα. Ιδιαίτερο ματς για μένα γιατί επιστρέφω σε γνώριμα λημέρια! Επιστρέφω στην ομάδα που μου άνοιξε την πόρτα του καλύτερου πρωταθλήματος της Ευρώπης και στο μέρος που με βοήθησε όσο τίποτα να μάθω ποιος είμαι και που παω. Ανυπομονώ για ένα εξαιρετικό ματς και για να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του poliesportiu d’Andorra. Hasta pronto andorranos 🇦🇩 #doubleLisback #lavidaesparavivirla #noparaexplicarla