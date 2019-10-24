MENU
LIVE LIVE
EUROLEAGUE
Menora Mivtachim Arena, Novasport5
4η αγωνιστική
Maccabi Tel Aviv
MACCABI TEL AVIV
0 0
<% getScoreHome(651545) %> <% getScoreAway(651545) %>
Valencia BC
VALENCIA BC
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROLEAGUE

Το έκανε ντέρμπι αλλά... έκλεισε την σεζόν με νίκη η Βαλένθια

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS