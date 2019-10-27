LIVE LIVE 27-10-2019 03:00 UTAH JAZZ 0 0 <% getScoreHome(649973) %> <% getScoreAway(649973) %> SACRAMENTO KINGS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Utah Jazz - Sacramento Kings ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Έσπασαν το ρόδι με Λεμπρόν-Ντέιβις οι Λέικερς (vids) 26-10-2019 08:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Δύσκολα οι Κινγκς τους Τζαζ (vids) 15-10-2019 06:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE UTAH JAZZ 0 <% getScoreHome(647605) %> SACRAMENTO KINGS 0 <% getScoreAway(647605) %> LIVE NBA UTAH JAZZ 119 <% getScoreHome(585043) %> SACRAMENTO KINGS 98 <% getScoreAway(585043) %> LIVE NBA UTAH JAZZ 110 <% getScoreHome(538014) %> SACRAMENTO KINGS 119 <% getScoreAway(538014) %>