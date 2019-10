Calathes for the win… Or not (vid)!

Αφήσαμε τελευταίο το πιο «μεγάλο» του buzzer beater. Εκείνο του προηγούμενου Ιανουαρίου απέναντι στη Ζαλγκίρις. Χωρίς τάιμ άουτ, χωρίς επαναφορά πριν ή μετά τη σέντρα, χωρίς χρόνο για σκέψεις, χωρίς χρόνο για αντίδραση. Ένστικτο, ταλέντο, ικανότητα, πίστη. Ο Νικ Καλάθης διέσχισε το γήπεδο σε λιγότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα, πήρε αριστερό διάδρομο, τελείωσε με το δεξί, σκόραρε και έβγαλε τα εσώψυχά του. «This is our house», φώναξε.

