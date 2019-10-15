LIVE LIVE EUROCUP 15-10-2019 21:00 REYER VENEZIA 0 0 <% getScoreHome(645736) %> <% getScoreAway(645736) %> TOFAS BURSA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Βενέτσια - Τόφας ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE EUROCUP PARTIZAN 93 <% getScoreHome(645697) %> TOFAS BURSA 80 <% getScoreAway(645697) %> LIVE EUROCUP LOKOMOTIV KUBAN 0 <% getScoreHome(645658) %> REYER VENEZIA 0 <% getScoreAway(645658) %> EUROCUP Εξαιρετικός ο Μπράμος, αλλά δεν τα κατάφερε η Βενέτσια κόντρα στον Τρινκιέρι 01-10-2019 23:11 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ