View this post on Instagram

Αυτή η νίκη δεν σημαίνει τίποτα για μας, γιατί το πρωτάθλημα τώρα ξεκίνησε. Σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους μας, που αξίζει να κάνουμε τα πάντα για να τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν. Τα κεφάλια μέσα, πολλή και σκληρή δουλειά, για να ξαναφέρουμε τον Άρη εκεί που αξίζει να είναι 🏀 #arisbc #season19_20