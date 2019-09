Παναθηναϊκός και Άρης οι μεγάλοι νικητές της πρεμιέρας στην Basket League

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ +/- TIED TEAMS

PTS AVER FACTOR IN BETWEEN

GAMES TIED TEAMS

PTS AVER FACTORS IN ALL

GAMES ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΝΤΩΝ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 89 - 61 - - - 1.45902 28 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 96 - 69 - - - 1.39130 27 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 66 - 50 - - - 1.32000 16 ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 89 - 68 - - - 1.30882 21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 75 - 59 - - - 1.27119 16 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 94 - 90 - - - 1.04444 4 ΑΡΗΣ 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 85 - 82 - - - 1.03659 3 ΠΑΟΚ 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 82 - 85 - - - 0.96471 -3 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 90 - 94 - - - 0.95745 -4 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 59 - 75 - - - 0.78667 -16 ΑΕΚ 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 68 - 89 - - - 0.76404 -21 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 50 - 66 - - - 0.75758 -16 ΛΑΡΙΣΑ 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 69 - 96 - - - 0.71875 -27 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 61 - 89 - - - 0.68539 -28