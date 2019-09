Μπέρι στο SDNA: «Απέδειξα ότι είμαι παίκτης Euroleague»!

🔥 @DavionBerry уже набрал 12 очков, а @BC_Enisey обыгрывает @cskabasket к большому перерыву - 39:32



🔥 Davion Berry scored 12 PTS in 1st half, Enisey leads over CSKA 39:32



📺 Вторая половина игры на https://t.co/yV5SuibzOt | 2nd Half live on https://t.co/yV5SuibzOt pic.twitter.com/NOi1eVJRFw