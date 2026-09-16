Απόλυση επιβεβαίωση SDNA: Μακριά από τη Ρόδο το Super Cup, όλα δείχνουν Αθήνα

Στις 9 το βράδυ της Τρίτης το αποκάλυψαν οι «Άγνωστες Υποθέσεις», στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης πάρθηκε η απόφαση: Μακριά από τη Ρόδο όπου υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας το Super Cup του επόμενου ΣΚ.

Απόλυτη επιβεβαίωση του SDNA για την επικείμενη αλλαγή έδρας διεξαγωγής του Super Cup στο μπάσκετ, το οποίο επρόκειτο να γίνει στη Ρόδο.

Τα κρούσματα στο νησί έχουν κατακόρυφη αύξηση, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μαζί είχαν 19 άτομα διαπιστωμένα με γαστρεντερίτιδα, και οι ομάδες δεν θέλουν να ρισκάρουν τίποτα καθώς η σεζόν ξεκινά.

Για αυτό και στη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε η μετακίνηση του Super Cup προς την Αθήνα.

Όσο για τα πιθανά γήπεδα που θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση, είναι εκείνο της Γλυφάδας και του Περιστερίου, παρουσία μαθητών στις εξέδρες ή κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της αυξημένης πιθανότητας εντάσεων.

