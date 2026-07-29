Η Εθνική Εφήβων βρέθηκε πίσω στο σκορ, επέστρεψε, πάλεψε σε κάθε φάση και τελικά επικράτησε 78-77 της Σερβίας για να βρεθεί στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ U18! Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης Ισπανία - Βουλγαρία.

Ένα… καρέ πόντων από το Θωμάκο άνοιξε το παιχνίδι (0-4, 1’28’) με τους Σέρβους να μπαίνουν στο παιχνίδι με τη σειρά τους για να πάρουν το προβάδισμα (8-5. 4’40’’) με τον Γκνιάτο. Το δεύτερο… καρέ πόντων στην αναμέτρηση ανήκε στον Μπουζούλα που έγραψε το 11-9 (6’) με τον Χαρτώνα να ευστοχεί για τρεις και το 15-13 (8’). Οι «πλάβι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα, εκμεταλλεύτηκαν κάθε βοήθεια στην επίθεση και έφτασαν στο +11 (24-13, 12’). Σταδιακά με καλές ενέργειες στις δύο άκρες του παρκέ η ελληνική ομάδα μείωσε και με τον Μπιλιώνη διαμόρφωσε το 24-23 (14’20’’). Λίγο μετά τα μισά της δεύτερης περιόδου, ο Μπιλιώνης άφησε το παρκέ με ενοχλήσεις στο γόνατο, μετά από μια πτώση του στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Θωμάκος και Χαϊδεμένος ευστόχησαν για το 27-25 (15’45’’) και το 31-28 (17’10’’), αλλά τα επόμενο δίλεπτο είχε τη σφραγίδα της Σερβίας που έφτασε ως το +10 (38-28, 19’) με τον Μπιέλιτς.

Η Εθνική Εφήβων μπήκε στην τρίτη περίοδο με τους Χατζηλάμπρου, Πούλο και Μπουζούλα, εκμεταλλευόμενη και την τεχνική ποινή με την οποία χρεώθηκε ο πάγκος της Σερβίας (40-38, 22’). Η απάντηση ήρθε και πάλι όμως από τους Σέρβους (45-38, 23’10”) με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκει τις δικές του λύσεις για το προβάδισμα με το τρίποντο του Πούλου (45-46, 25′).

Τα τρίποντα από τους Πούλο, Χατζηλάμπρου και Χαρτώνα βοήθησαν για το 52-58 (28’25”). Το σκηνικό άλλαξε και πάλι γρήγορα με την Σερβία να πλησιάζει (57-58, 29′) και να κάνει την προσπέραση (60-58, 29’50”) με το τρίποντο του Σούσιτς. Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου ο Κάραλιτς έγραψε το 62-58 (30’28”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Χατζηλάμπρου έδωσαν στην διαφορά την μικρότερη δυνατή τιμή της (64-63, 32’20”) και το Χαρτώνας έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Ελλάδα (64-65, 33’10”). Ο Χατζηλάμπρου πήρε και πάλι τη σκυτάλη για το 64-68 (33’45”) και ο Χαρτώνας επέστρεψε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 67-73 (37′). Ο Μπιέλιτς μείωσε (7-73) με 1’18” στο ρολόι, ο Χατζηλάμπρου πήγε στη γραμμή (71-75, 39′) και ο Χαϊδεμένος τον ακολούθησε (71-77 (39’40”). Ο Μπιέλιτς ευστόχησε για τρεις (74-77) με 14” να απομένουν. Το φάουλ έγινε στον Μπουζούλα με πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν, ευστόχησε στη μία βολή (74-78) με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το τελικό 77-78.

Διαιτητές: Γκεντβίλας (Λιθουανία), Τσεκαρέλι (Γαλλία), Μέιλερ (Γερμανία)

Δεκάλεπτα: 22-13, 38-30, 60-58, 77-78

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος 6 (1), Θωμάκος 12, Χατζηλάμπρου 21 (2), Μπιλιώνης 4, Σκληρός 1, Μπουζούλας 7, Χαρτώνας 11 (2), Γκίκας, Ασημένιος, Πούλος 16 (2)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

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Αποτελέσματα-Πρόγραμμα

Φάση των 16

Ισραήλ-Δανία 100-86

Γαλλία-Σλοβακία 72-60

Γερμανία-Εσθονία 85-71

Σλοβενία-Λετονία 86-76

Ιταλία-Λιθουανία

Σερβία-Ελλάδα 77-78

21.30 Ισπανία-Βουλγαρία

21.30 Τουρκία-Αυστρία

30/7

Προημιτελικοί

Ισραήλ-Σλοβενία

Γαλλία-Γερμανία

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Θέσεις 9-16

Δανία-Λετονία

Σλοβακία-Εσθονία

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