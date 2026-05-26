Ξεμπροστιάζει το «σύστημα» η «As»: «Λερώθηκε ο τελικός, σήκωσε μια στιγματισμένη Εuroleague ο Ολυμπιακός»

Ξέσπασμα του υποδιευθυντή της «AS», Τόμας Ροντσέρο, που σε άρθρο του στο ισπανικό Μέσο μίλησε ντροπή και κλοπή και τόνισε πως αλλοιώθηκε η Euroleague στον τελικό με τον Ολυμπιακό, ξεμπροστιάζοντας το σύστημα!

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Οι διαιτητές μάς στέρησαν το 12ο τρόπαιο.

Η Ρεάλ ηττήθηκε με κάθε τιμή σε έναν ηρωικό τελικό. Άξιζε να κατακτήσει τη 12η με μια συλλογική και τεράστια εμφάνιση, που της επέτρεψε, χάρη σε ένα τεράστιο τρίποντο του Χεζόνια, να φτάσει στα τελευταία δύο λεπτά με το παιχνίδι ισόπαλο (80-80). Όμως από εκεί και πέρα ήρθε αυτό που φοβόμασταν, παίζοντας τον τελικό στην Αθήνα. Με 18.000 Έλληνες να ουρλιάζουν στις εξέδρες του OAKA, η διαιτητική τριάδα (προτιμώ να μην τους κατονομάσω για να μην τους δώσω δημοσιότητα που δεν αξίζουν) πήρε αποφάσεις που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την τελική έκβαση.

Το φάουλ που χρέωσαν στον Φακού ήταν σουρεαλιστικό, σε ένα εξαιρετικό κλέψιμο, ενώ ένα ακόμη φάουλ πάνω σε τρίποντο του Χεζόνια χάθηκε επίσης στο κενό. Η Εuroleague είναι μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά με τέτοιες καταστάσεις αλλοιώνεται. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να λερώνεται η καθαρότητα του αθλητισμού από τη δειλία τριών ανθρώπων που προτιμούν να μην μπλέξουν και να πάνε με το ρεύμα.

Ο Ολυμπιακός σηκώνει μια Εuroleague στιγματισμένη από τη διαιτητική ντροπή απέναντι σε μια Ρεάλ που θα έπρεπε να υποδεχτούν αυτή την Τετάρτη στη Movistar Arena ως τη πραγματική πρωταθλήτρια αυτής της Ευρώπης.

Είναι απίστευτο το επίτευγμα του να έχεις ανταγωνιστεί χωρίς τους τρεις "πύργους" σου, φτάνοντας στο σημείο να μικρύνεις τους γίγαντες του Ολυμπιακού σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του τελικού. Ας το χαρούν οι Έλληνες, αλλά η ομάδα του Σκαριόλο είναι η νόμιμη νικήτρια μιας Euroleague που είχε το DNA της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρωες».