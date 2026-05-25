Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 5€ για το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ (pic)

Ο Παναθηναϊκός Aktor θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους του, ανακοίνωσε πως στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (28/5) θα υπάρξει γενική είσοδος έναντι 5€ στο "T-Center".

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Γενική είσοδος 5€

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, επιβραβεύει τους φιλάθλους της για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας για μία ακόμα φορά τη φετινή σεζόν, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, ορίζει Γενική Είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (28/05, 18:00) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Telekom Centher Athens, για τον πρώτο Ημιτελικό της Stoiximan GBL.

