Ολυμπιακός: Ρεκόρ αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για ένα... μαγικό χαρτάκι στο Final-4

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως η ζήτηση για ένα εισιτήριο για το Final-4 του Telekom Center ξεπέρασε κάθε προσδοκίες από τον κόσμο των «ερυθρολεύκων»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final 4.

Συνολικά κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις επί συνόλου 7.500 κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής και ξεπερνά κάθε προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία για Final Four.

Τις επόμενες ημέρες και κατόπιν οριστικοποίησης του συνολικού αριθμού καθώς και των κατηγοριών των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τη EuroLeague, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη συνεχή και δυναμική .