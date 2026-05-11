Τζόνσον για την αποβολή του Ουεμπανιάμα: «Πρέπει να τον προστατεύουν, αλλιώς θα το κάνει μόνος του»

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν το 2-2 στην σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με όλα τα βλέμματα να πέφτουν πάνω στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο Γάλλος αστέρας χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ και αποβλήθηκε από το ματς. Ο προπονητής των Σπερς, Μιτς Τζόνσον, μίλησε για αυτή την απόφαση και τόνισε πως πρέπει να προστατεύεται ο αστέρας της ομάδας του, αλλιώς θα το κάνει μόνος του.

«Με το physicality που τον αντιμετωπίζουν, από ένα σημείο και μετά, πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Σε κάθε play, σε κάθε σημείο του παρκέ, οι υπόλοιποι παίζουν πολύ physical απέναντί του. Το καταλαβαίνουμε. Είναι μέρος του παιχνιδιού.

Δεν παραπονιέται για τίποτα. Δεν παραπονιόμαστε. Δεν μας νοιάζει. Αλλά από ένα σημείο και μετά, πρέπει να προστατεύεται και αν δεν γίνεται, θα το κάνει μόνος του» ανέφερε.