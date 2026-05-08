«Έτοιμο να επενδύσει 3 δισεκατομμύρια το NBA για τη νέα λίγκα»

Το ΝΒΑ είναι έτοιμο να επενδύσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια στη νέα λίγκα, ώστε να καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για την μεγάλη αναμονή μέχρι να υπάρξουν κέρδη.

Σύμφωνα με το «ft.com» το ΝΒΑ επικοινώνησε με τους επενδυτές για τη νέα λίγκα στην Ευρώπη και τους ενημέρωσε πως είναι έτοιμο να επενδύσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αιτία είναι πως κάποιοι ιδιοκτήτες ομάδων εξέφρασαν ανησυχία για το μεγάλο διάστημα που θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι να υπάρξουν κέρδη.

Όπως αναφέρετε, μερικές προσφορές ήταν μεταξύ 500 εκατομμυρίων και ενός δισεκατομμυρίου, ενώ κάποιες ξεπέρασαν το εκατομμύριο. Ωστόσο, μερικοί επενδυτές έκαναν γνωστές τις ανησυχίες τους για το οικονομικό μοντέλο και ανέφεραν στο ΝΒΑ πώς τα προβλεπόμενα έσοδα δεν επιβεβαίωναν τις αποτιμήσεις των ομάδων.

Έτσι, το ΝΒΑ υποσχέθηκε πως θα επενδύσει περισσότερα χρήματα, με σίγουρες ετήσιες πληρωμές στις ομάδες και αυξημένα βραβεία ώστε να προστατέψει τις ομάδες από την χασούρα στην start-up φάση της λίγκας.

Μάλιστα, η επένδυση του ΝΒΑ θα καλύπτει επίσης το marketing και τα κόστη λειτουργίας πέρα την χασούρα στα πρώτα στάδια.

Σημειώνεται πως με τα τωρινά πλάνα, το NBA και η FIBA θα έχουν το 52% της λίγκας και οι ομάδες το υπόλοιπο 48%, ενώ το ποσό των NBA και FIBA θα μειωθεί σταδιακά, όσο αυξάνονται οι ομάδες.