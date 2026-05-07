Σε μία έως δύο εβδομάδες η επιστροφή του Ντόντσιτς εξαιτίας μη ενδεδειγμένης θεραπείας

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως θα δώσουν όλους τους αγώνες τους απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ χωρίς τον σούπερ σταρ τους, Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος τραυματίστηκε στις 2 Απριλίου και έκτοτε δεν έχει πατήσει στο παρκέ. Στον αγώνα τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5), όταν οι Λέικερς αντιμετωπίζουν τους Θάντερ, ο Ντόντσιτς θα μετρήσει το 8ο ματς απουσίας του.

Κι ενώ οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία σε τέσσερις αγώνες της ομάδας του Λος Άντζελες, η επιστροφή του φαίνεται πλέον πως θα συμβεί μετά από μία ή δύο εβδομάδες, γεγονός που καθιστά πιθανό να χάσει ολόκληρη τη σειρά των αγώνων στα πλέι οφ εναντίον των Θάντερ.

Μάλιστα, ο αθλητίατρος Τζέσι Μορς ισχυρίστηκε ότι οι Λέικερς μπορεί να βασίστηκαν σε μια μη ενδεδειγμένη θεραπεία "PRP" για τη σοβαρότητα του τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς στον οπίσθιο μηριαίο. Σύμφωνα με τον Τζέσι Μορς, ο Ντόντσιτς πιθανότατα υπέστη σημαντική διάταση οπίσθιου μηριαίου 2ου βαθμού ή ακόμη και μερική ρήξη. Γι' αυτό και ο ίδιος εκτιμά πως θα χρειαστεί μία ή ακόμη και δύο εβδομάδες για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Μια θετική εξέλιξη είναι, πάντως ότι ο Λούκα Ντόντσιτς άρχισε να τρέχει ξανά, αν και δεν έχει ακόμη λάβει το «πράσινο φως» για πλήρη δραστηριότητα στις προπονήσεις με επαφή.