Euroleague: Ψάχνει την ισοφάριση η Χάποελ, να «τελειώσει την δουλειά» θέλει η Ρεάλ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην Βουλγαρία για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο έχει χαρακτήρα «dor or die» για τους Ισραηλινούς, ενώ αντίθετα η «Βασίλισσα» με νίκη τελειώνει την «δουλειά».

H Χάποελ υποδέχεται την Ρεάλ για την τέταρτη μονομαχία τους στα playoffs με την σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων, καθώς οι Ισραηλινοί μείωσαν μετά την την νίκη τους με 76-69 στο Game3.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να πάρει την νίκη, να κάνει το 2-2 και να παίξει τα «ρέστα» της στην Μαδρίτη για την πρόκριση στο F4 της Αθήνας. Αντίθετα η «Βασίλισσα» χρειάζεται την νίκη ώστε να κάνει το 3-1, να τελειώσει την δουλειά και να ετοιμάσει βαλίτσες για Αθήνα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS

Ολυμπιακός - Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ