Στους Τορόντο Τέμπο η Φασούλα (pic)

Νέα πρόκληση στην καριέρα της Μαριέλλας Φασούλα, αφού υπέγραψε με τους Τορόντο Τέμπο, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης.

Η διεθνής παίκτρια θα αγωνίζεται με την ομάδα από τον Καναδά με αναπτυξιακό συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος στους λογαριασμούς του στα Social Media.

Οι Τορόντο Τέμπο, είναι η πρώτη καναδική ομάδα που συμμετέχει στο WNBA. Μάλιστα η ίδρυση της έγινε μέσα στο 2026, ωστόσο έχουν βλέψεις για να ανέλθουν πολύ γρήγορα στο μπάσκετ γυναικών σε κορυφαίο επίπεδο.

Η Μαριέλλα Φασούλα, όπως φαίνεται στο post της ανακοίνωσης από τη νεοσύστατη ομάδα του Τορόντο επέλεξε να πάρει το νούμερο 34.