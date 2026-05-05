Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στον οργανισμό - Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό και την πρόκριση στο Final-Four, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του αξίζει να βρίσκεται εκεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, τους οπαδούς, τον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά.

Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο».