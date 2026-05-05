Oλυμπιακός: Να «καθαρίσει» την σειρά κόντρα στην Μονακό για το 5ο σερί Final-4

Στο Μόντε Κάρλο για «σκούπα» ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Γαλλία την Μονακό (20:45) για το Game 3 της σειράς των play-off της Euroleague και θέλουν τη νίκη για να σφραγίσουν την παρουσία τους στο πέμπτο συνεχόμενο Final-4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε την έδρα του στα δυο πρώτα παιχνίδια, έκανε το 2-0 στην σειρά και απέκτησε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα Telekom Center.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στην μέση και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Από την άλλη πλευρά οι Μονεγάσκοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και θα παρουσιαστούν με επτά παίκτες. καθώς ο Μαρκοϊσβίλι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Άλφα Ντιάλο και Ντάνιελ Τάις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Game 2 και το πρόγραμμα των playoffs

Ολυμπιακός - Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ