Σοβαρές καταγγελίες από τον Εθνικό Λιβαδειάς: «Μας αποκλείουν από το γήπεδό μας με μεθοδεύσεις» (vid)

Για τον αποκλεισμό του Εθνικού Λιβαδειάς από το γήπεδο του στο Δίστομο με υπεύθυνη την ΕΟΚ και για μεθοδεύσεις έκανε λόγο ο πρόεδρος του, Νίκος Καφρίτσας στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας.

Ο πρόεδρος της ομάδας στάθηκε στον αποκλεισμό της φυσικής της έδρα χωρίς αιτιολογία, την στιγμή που μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, το γήπεδο διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Ωστόσο, η ΕΟΚ δεν επιτρέπει πλέον τη διεξαγωγή αγώνων, με τον κ. Καφρίτσα να κάνει λόγο για «μεθοδευμένη, άδικη και θεσμικά απαράδεκτη προσπάθεια αποκλεισμού της έδρας».

Σημείωσε δε, πως ενώ η ομοσπονδία έχει πλήρη γνώση όλων των εγγράφων, εξακολουθεί να αρνείται χωρίς σαφή αιτιολογία την αδειοδότηση για τη διεξαγωγή αγώνων στο συγκεκριμένο γήπεδο. Μάλιστα, ο Καφρίτσας υπογράμμισε ότι η εγκατάσταση είναι πλήρως νόμιμη και ασφαλής, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη, άδικη και θεσμικά απαράδεκτη προσπάθεια αποκλεισμού» του συλλόγου από το σπίτι του. Επιπλέον τονίζει ότι γίνεται «επιλεκτική μεταχείριση» και πως ως σύλλογος «θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο».

«Δεν είναι γραφειοκρατία, δεν είναι παρεξήγηση. Είναι μεθόδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στάση αυτή αλλοιώνει τις συνθήκες ισονομίας του πρωταθλήματος και προκαλεί αγωνιστική, οικονομική και ηθική ζημία στην ομάδα, ενώ έδειξε και τη στάση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κάνοντας λόγο για αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης.

Όπως τόνισε, οι απαντήσεις που λαμβάνει ο σύλλογος δεν στηρίζουν τον αθλητισμό, αλλά «τον στραγγαλίζουν», ενώ έθεσε δημόσια ερωτήματα για τη στήριξη που παρέχεται στα σωματεία της περιοχής.

«Όταν πρόκειται για άλλους γίνεται. Όταν πρόκειται για εμάς, όχι. Αυτό λέγεται αδικία», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως ο σύλλογος δεν πρόκειται να υποχωρήσει και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το δικαίωμά του να αγωνίζεται στην έδρα του, ενώ πρόσθεσε ακόμα:

«Υπάρχει κάτι ακόμη πιο εξοργιστικό. Στο ίδιο ακριβώς γήπεδο, το Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου, χορηγήθηκε άδεια διεξαγωγής αγώνα για άλλο πρωτάθλημα, όταν η αρμόδια Ομοσπονδία έδωσε τη σχετική βεβαίωση. Αν λοιπόν κάποιοι θέλουν, γίνεται. Όταν πρόκειται για άλλους, το γήπεδο είναι κατάλληλο. Όταν πρόκειται για τον Εθνικό Λιβαδειάς, ξαφνικά αρχίζουν τα εμπόδια.

Αυτό λέγεται επιλεκτική μεταχείριση, λέγεται αδικία. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν ζητάμε χάρη, δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε ομάδα χωρίς έδρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η αδικία συνήθεια. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτό που είναι δίκαιο, νόμιμο και αυτονόητο».