ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η βραδιά που το πέμπτο αστέρι προστέθηκε στη μυθική φανέλα μας» (vid)

Σαν σήμερα, στις 3 Μαΐου του 2009, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πέμπτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Βερολίνο, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71 στον μεγάλο τελικό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δε θα μπορούσε να ξεχάσει μία από τις σπουδαιότερες σελίδες στην ιστορία της και με βίντεο - ανάρτηση θύμισε εκείνη την μεγάλη στιγμή. «Η βραδιά που το πέμπτο αστέρι προστέθηκε στη μυθική φανέλα μας» έγραψε η ΚΑΕ.

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια στην ιστορία της Euroleague, οι «Πράσινοι» επικράτησαν της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71 και πάτησαν στην κορυφή της Ευρώπης, για πέμπτη φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, που την βρήκε μπροστά στο σκορ με 48-28, με τους Ρώσους να ισορροπούν στη συνέχεια και να φτάνουν κοντά στην ανατροπή. Όμως, μία σπουδαία άμυνα του Νίκολας και ένα χαμένο σουτ του Ραμούνας Σισκάουσκας στο τέλος έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Αντώνης Φώτσης, που πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

Στον ημιτελικό του Final Four ο Παναθηναικός επικράτησε στον ελληνικό «εμφύλιο» επί του Ολυμπιακόυ με 84-82, με πρωταγωνιστές τους Νικόλα Πέκοβιτς και Μάικ Μπατίστ, που πέτυχαν 20 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Δεκάλεπτα: 21-16, 48-28, 56-46, 73-71.

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Κέτσμαν, Σπανούλης 13 (3), Περπέρογλου 6 (1), Μπατίστ 6, Φώτσης 13 (8 ριμπάουντ), Χατζηβρέττας, Νίκολας 7 (1), Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 10 (2), Πέκοβιτς 6, Σάκοτα, Γιασικεβίτσιους 10 (3)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Μεσίνα): Ζήσης, Κέιρου, Σμόντις 9 (9 ριμπάουντ), Σισκάουσκας 13 (2), Χόλντεν 14, Λόρμπεκ 5, Βοροντσέβιτς, Λάνγκντον 13 (1), Καούν 3, Χριάπα 9 (1), Πλάνινιτς 5, Μόρις.