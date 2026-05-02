Το συγκινητικό video για την επιστροφή του Λεσόρ: «Υπήρχαν στιγμές που αναριωτιόμουν αν θα μπορούσα να επανέλθω από τον τραυματισμό»

Η σελίδα OffTheRecourt σε ένα εκπληκτικό video σκιαγράφησε όλη την πορεία του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό του, την στήριξη που του παρείχε η οικογένεια του, με τον Γάλλο ψηλό να σημειώνει το πόσο δύσκολο ήταν να το διαχειριστεί ψυχολογικά.

Ο Ματίας Λεσόρ μετά από 15 μήνες αποχής και υπομονής πάτησε ξανά παρκέ, προσφέροντας στον Παναθηναϊκό όσα του έλειψαν όλο αυτό τον καιρό.

Ο Γάλλος ψηλός μέσω του video τονίζει το πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, ενώ όπως ανέφερε «υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερε αν θα μπορούσε να επανέλθει από τον τραυματισμό του». Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις του σημείωσε ότι όλοι στην ομάδα του έλεγαν: «Όλοι ξέρουμε ποιος είσαι και τι είσαι ικανός να κάνεις. Άσε όλο τον θόρυβο έξω από την πόρτα».

Στο video αποθανατίζονται στιγμές από την αποθεραπεία και την προπόνηση του Ματίας Λεσόρ με τους φροντιστές των «πρασίνων» που είναι οι αφανείς ήρωες πίσω απ' όλη την δουλειά που κάνουν οι παίκτες.

Δείτε το αφιέρωμα για την επιστροφή του Λεσόρ: