Κατάρευση των Μάτζικ και επική ανατροπή από τους Πίστονς

Οι Ορλάντο είχαν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία να ολοκληρώσουν μια μεγάλη έκπληξη απέναντι στους Πίστονς, όμως κατέρρευσαν, γνωρίζοντας την ήττα με 93-79.

Το αποτέλεσμα αυτό ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3 και οδήγησε τις δύο ομάδες σε καθοριστικό Game 7 στο Ντιτρόιτ.

Το παιχνίδι φάνηκε να εξελίσσεται ιδανικά για το Ορλάντο στο πρώτο ημίχρονο. Με δυνατή άμυνα και αποτελεσματική επίθεση, οι Magic πήραν σημαντικό προβάδισμα που έφτασε τους 22 πόντους πριν την ανάπαυλα, ξεσηκώνοντας το κοινό τους και δείχνοντας έτοιμοι να «κλειδώσουν» τη σειρά.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε δραματικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Μάτζικ υπέστησαν μια πρωτοφανή επιθετική κατάρρευση, χάνοντας 23 συνεχόμενα σουτ εντός πεδιάς. Συνολικά, σημείωσαν μόλις 19 πόντους σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Στην τέταρτη περίοδο η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική, καθώς βρήκαν στόχο σε μόλις 1 από τις 20 προσπάθειές τους.

Αντίθετα, οι Πίστονς επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με εντελώς διαφορετική ενέργεια. Με ένα σερί 16-2 στην τρίτη περίοδο άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Στην τέταρτη περίοδο ολοκλήρωσαν την ανατροπή με επιμέρους σκορ 31-8, κυριαρχώντας απόλυτα.