Κοντός: «Έχουμε ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα» (pic)

Ενα δυνατό μήνυμα μέσω των social media έστειλε ο General Manager of Basketball Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Εκεί ο Δημήτρης Κοντός στάθηκε στο γένος πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να παλέψει με ένα σύστημα το οποίο βάλει την ομάδα συνεχώς.

Ακόμη τόνισε πως ο Παναθηναϊκός μένει πιστός στο πλάνο του και στην εξίσωση μπήκε και ο κόσμος του Τριφυλλιού.

«Κανείς δεν βλεπει αορατους εχθρους η φαντασματα. Εχουμε μπροστα μας ορατοτατους εχθρους και ενα συστημα που παλεύει με λυσσα για την αποσταθεροποιηση μας εδω και μήνες. Δεν χρειαζεται να χαρακτηρισουμε τους...υπηρετες. Αυτο το κανει ο καθρεφτης τους. Ψυχραιμα εμεις το πλανο μας, με παρωπίδες για τον στοχο και την αποστολη μας.

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μεχρι το πραγματικο τελος».