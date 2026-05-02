Νίκολα Γιόκιτς: Ξεπέρασε Ντάνκαν και Όσκαρ Ρόμπερτσον στην λίστα με τις ασίστ στα Play-Offs

Οι Νάγκετς θα πάνε πρόωρες «διακοπές» καθώς ηττήθηκαν (110-98) στο Game 6 από τους Τίμπεργουλβς και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του ΝΒΑ.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ωστόσο, έγραψε ξανά ιστορία, ξεπερνώντας στην λίστα με τις ασίστ σε αγώνες της postseason τους Τιμ Ντάνκαν (764), Όσκαρ Ρόμπερτσον (769) και Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ (767), φτάνοντας τις 769, και πλέον είναι δεύτερος, πίσω από τον Μπιλ Ράσελ με μόλις τελική πάσα λιγότερη.
Πριν από το παιχνίδι ο Σέρβος «γίγαντας» είχε 759 ασίστ, ωστόσο τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.
Πρώτος είναι ο Μάτζικ Τζόνσον με 2.346 ασίστ, δεύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 2.130 και τρίτος ο Τζον Στόκτον με 1.839 ασίστ, μιλώντας πάντα για playoffs.