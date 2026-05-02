Νίκολα Γιόκιτς: Ξεπέρασε Ντάνκαν και Όσκαρ Ρόμπερτσον στην λίστα με τις ασίστ στα Play-Offs

Ο Νίκολα Γιόκιτς μοίρασε 10 ασίστ στην ήττα-αποκλεισμό των Νάγκετς από τους Τίμπεργουλβς, έφτασε τις 769 σε αγώνες των Playoffs και ξεπέρασε τους Τιμ Ντάνκαν και Όσκαρ Ρόμπερτσον. Είναι δεύτερος πίσω από τον Μπιλ Ράσελ με μία ασίστ λιγότερη.

Οι Νάγκετς θα πάνε πρόωρες «διακοπές» καθώς ηττήθηκαν (110-98) στο Game 6 από τους Τίμπεργουλβς και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του ΝΒΑ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ωστόσο, έγραψε ξανά ιστορία, ξεπερνώντας στην λίστα με τις ασίστ σε αγώνες της postseason τους Τιμ Ντάνκαν (764), Όσκαρ Ρόμπερτσον (769) και Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ (767), φτάνοντας τις 769, και πλέον είναι δεύτερος, πίσω από τον Μπιλ Ράσελ με μόλις τελική πάσα λιγότερη.

Πριν από το παιχνίδι ο Σέρβος «γίγαντας» είχε 759 ασίστ, ωστόσο τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Πρώτος είναι ο Μάτζικ Τζόνσον με 2.346 ασίστ, δεύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 2.130 και τρίτος ο Τζον Στόκτον με 1.839 ασίστ, μιλώντας πάντα για playoffs.