Τίμπεργουλβς: Τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκτός ο Έντουαρντς

Ο Άντονι Έντουαρντς αναμένεται να μείνει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκτός δράσης, χάνοντας έτσι ολόκληρη την σειρά με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγούνται με 3-2 στην σειρά απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς και ψάχνουν ακόμα μία νίκη για να περάσουν στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας.

Ο Άντονι Έντουαρντς τραυματίστηκε στο Game 4 της σειράς και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια το πρόβλημα στο γόνατο θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Έτσι, θα χάσει ολόκληρη την σειρά με τους Νάγκετς, αλλά αναμένεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στον επόμενο γύρο, αν πάντα οι «Λύκοι» πάρουν την πρόκριση.