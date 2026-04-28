Τι θα κάνουν στην πρεμιέρα των play offs Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός; (poll)

Τα ψέματα τελείωσαν, η ώρα της αλήθειας έφτασε για τους δύο "αιωνίους" και το SDNA ανοίγει την κάλπη για να ψηφίσετε.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Final-4 της Αθήνας, θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί στα play offs της διοργάνωσης.

Πιο βατή η αποστολή των Πειραιωτών που τερμάτισαν στην 1η θέση της regular seaason και θα αντιμετωπίσουν την Μονακό με πλεονέκτημα έδρας και το πρώτο παιχνίδι τους απόψε (21:00) στο ΣΕΦ, με μοναδικό στόχο φυσικά το 1-0 στη σειρά.

Σαφώς πιο απαιτητική εκείνη του Παναθηναϊκού κόντρα στη φετινή έκπληξη της διοργάνωσης, τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας και την πρώτη μάχη σήμερα (21:45) στη Roig Arena. Με μία μεγάλη απουσία οι Πράσινοι, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στον μηνίσκο και θα χάσει τη σειρά με τους Ισπανούς.

Θα τα καταφέρουν οι δύο ελληνικές ομάδες στην πρώτη μάχη των play offs;

