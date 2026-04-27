Ντιαλό: «Ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς ήταν το Final Four, αγαπώ τον coach Σπανούλη»

Ο Άλφα Ντιαλό μίλησε για τις «μάχες» της Μονακό με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στο Final Four ήταν από την αρχή στόχος των Μονεγάσκων, ενώ αναφέρθηκε και με τα καλύτερα λόγια στον Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πως νιώθει που αντιμετωπίζει ξανά τον Ολυμπιακό: «Ξέρεις ότι είναι αναπόφευκτο, κάπου θα τους πετύχουμε. Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική ομάδα, καλά προπονημένη και πολύ σκληρή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά για να τα καταφέρουμε».



Για τις δυσκολίες που πέρασαν τους τελευταίους μήνες: «Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε μέσα από πολλές αβεβαιότητες. Όλοι στην EuroLeague περνούν δυσκολίες, αλλά εμείς με οκτώ παίκτες παλέψαμε και στις δύο διοργανώσεις για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τα καταφέραμε και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».



Για το πως έζησε το Game 5 της σεζόν 2022 πάλι με τον Ολυμπιακό: «Το τρελό είναι ότι δεν έπαιξα στο Game 5. Τραυματίστηκα στο Game 4. Η ανάμνησή μου είναι ότι χάσαμε και ήταν ένα "πικρό χάπι". Αλλά χαίρομαι που είμαι εδώ τώρα, υγιής, και όλοι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιστρέψουμε στο Final Four».

Για το φορτωμένο πρόγραμμα αγώνων: «Έχουμε καταπληκτικό επιτελείο φυσικοθεραπευτών που μας βοηθάει να προσέχουμε το σώμα μας. Πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, να ξεκουραζόμαστε και να κάνουμε παγόλουτρα. Είναι δύσκολο, αλλά το προσωπικό μας βοηθάει πολύ».



Για τη δυσκολία της αναμέτρησης: «Είναι απίστευτα δύσκολο, κυρίως λόγω του βάθους που έχει ο Ολυμπιακός. Έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να σε νικήσουν. Ο MVP (Βεζένκοφ) παίζει απίστευτα φέτος και θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε».



Για το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς αλλά και το γεγονός ότι δε βρέθηκε στις δύο καλύτερες πεντάδες: «Ήταν ένα βραβείο που κυνηγούσα σε όλη την καριέρα μου και χαίρομαι που το πήρα, αλλά τώρα ανήκει στο παρελθόν. Στόχος είναι το Final Four. Όσο για τις πεντάδες, είναι ένα θέμα αυτό... Κάποιοι το άξιζαν σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι ο Μάικ Τζέιμς αδικήθηκε πολύ που έμεινε εκτός (πρώτης πεντάδας), με βάση τους αριθμούς και το παιχνίδι του».



Για το πως θα σταματήσουν τον Ολυμπιακό από το να προκριθεί σε ένα ακόμα Final Four: «Θα είναι τρομερά δύσκολο, ειδικά σε αυτή την ατμόσφαιρα στον Πειραιά. Παίζουν πολύ καλά μαζί και είναι συνδεδεμένοι. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο μας πιστά για 40 λεπτά».



Για το αν υπάρχει άγχος: «Είναι playoffs, πρέπει να υπάρχει πίεση. Αλλά πρέπει να βασιστείς στη δουλειά που έχεις ρίξει. Ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς ήταν το Final Four και το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας και για αυτό παλεύουμε».



Για τα συναισθήματα που είχε όταν έφυγε ο Βασίλης Σπανούλης: «Έχω μόνο αγάπη για τον κόουτς. Ήρθε στο πρόγραμμα, βοήθησε πολύ την ομάδα και εμένα προσωπικά. Η αποχώρησή του ήταν αυτό που εκείνος ένιωσε ότι ήταν το καλύτερο για την κατάσταση. Εμείς τώρα κοιτάμε μπροστά για το Final Four».