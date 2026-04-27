Στην Ελλάδα η Super League Athletic Academy της Νέας Υόρκης

Η Super League Athletic Academy του Τζέιμς Πριστούρη από τη Νέα Υόρκη διοργάνωσε πρόσφατα δύο ταξίδια στην Ελλάδα για ομάδες μπάσκετ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρώτη ομάδα, η ΕΕΠ 2012 basketball, πρόγραμμα με χορηγό τον Ελληνοαμερικανό δικηγόρο John Elefterakis, επισκέφθηκε τη Σπάρτη και την Αθήνα, ενώ η δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από Ελληνοαμερικανούς μαθητές λυκείου αγόρια και κορίτσια από το πρόγραμμα της SLAA, επισκέφθηκε την Πάτρα.

Οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Προμηθέα, μεταξύ άλλων. Το ταξίδι περιλάμβανε επίσης παρακολούθηση αγώνων EuroLeague του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καθώς και επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους όπως η Ακρόπολη και το Καλλιμάρμαρο.

Και οι δύο ομάδες φόρεσαν εξοπλισμό της Antetokounbros, της εταιρείας της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Η SLAA θα επιστρέψει τον Μάιο, φιλοξενώντας νέο ταξίδι με το Haverford College, πανεπιστήμιο Division 3 από την Πενσυλβάνια.