Ώρα μάχης, ώρα play-offs για τους «αιώνιους»

Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στην μάχη των play-offs της Euroleague με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα με στόχο το F4 της Αθήνας

Η μεγάλη μάχη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έφτασε, με τους δυο «αιωνίους» να ρίχνονται στην μάχη των play-offs της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ την Μονακό στο Game 1 (21:00), με τους Πειραιώτες να είναι το φαβορί στην σειρά κόντρα στην Μονακό των 10 παικτών. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του και θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή για την τελική 12άδα.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Roig Arena (21:45) κόντρα στην έκπληξη της σεζόν, Βαλένθια. Οι «πράσινοι» που δεν έχουν το πλεονέκτημα έδρας στοχεύουν στο break για να φέρουν την σειρά και να πάρουν την πρόκριση στο Telekom Center.

O Eργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του τον αρχηγό Κώστα Σλούκα, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση τραυματίστηκε στο γόνατο και θα απουσιάσει σε όλη την σειρά με την ισπανική ομάδα.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας η Φενέρ υποδέχεται στην Τουρκία την Ζαλγκίρις (20:45) με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

Πέμπτη 7 Μαΐου

Μονακό - Ολυμπιακός

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Game 5 (αν χρειαστεί)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Μονακό

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας:

Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις

Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ