Ώρα μάχης, ώρα play-offs για τους «αιώνιους»

Η μεγάλη μάχη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έφτασε, με τους δυο «αιωνίους» να ρίχνονται στην μάχη των play-offs της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ την Μονακό στο Game 1 (21:00), με τους Πειραιώτες να είναι το φαβορί στην σειρά κόντρα στην Μονακό των 10 παικτών. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του και θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή για την τελική 12άδα.
Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Roig Arena (21:45) κόντρα στην έκπληξη της σεζόν, Βαλένθια. Οι «πράσινοι» που δεν έχουν το πλεονέκτημα έδρας στοχεύουν στο break για να φέρουν την σειρά και να πάρουν την πρόκριση στο Telekom Center.
O Eργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του τον αρχηγό Κώστα Σλούκα, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση τραυματίστηκε στο γόνατο και θα απουσιάσει σε όλη την σειρά με την ισπανική ομάδα.
Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας η Φενέρ υποδέχεται στην Τουρκία την Ζαλγκίρις (20:45) με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 3
Τρίτη 5 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 6 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 4 (αν χρειαστεί)
Πέμπτη 7 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός
21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 8 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 5 (αν χρειαστεί)
12/13 Μαΐου
Ολυμπιακός - Μονακό
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας:
Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις
Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ