ΚΑΕ Πανιώνιος: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και αναγνωρίζουμε την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων»

Η ΚΑΕ Πανιώνιος με μια απολογητική ανακοίνωση της αναφέρει πως αναλαμβάνει τις ευθύνες της για την στελέχωσης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν, σημειώνοντας πως αναγνωρίζει την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων και ενεργειών κατά την διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις αρχικές προσδοκίες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είχε τεθεί κατά την έναρξή της.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις, τις επιλογές και τη στελέχωση που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων και ενεργειών.

Καταγράφουμε με προσοχή και σεβασμό την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του φιλάθλου κόσμου του Πανιωνίου, ως άμεση συνέπεια της αγωνιστικής εξέλιξης, γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε πλήρως.

Ως διοίκηση, επικεντρωνόμαστε στην αναγνώριση και διόρθωση των λειτουργικών αδυναμιών, με σκοπό τη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου ανάπτυξης και αγωνιστικής συνέπειας»