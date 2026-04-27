Stoiximan GBL: Ρογκαβόπουλος, Τζόουνς και Γκραντ οι MVPs της τελευταίας αγωνιστικής

Μετά τους δύο Stoiximan MVP της προηγούμενης εβδομάδας, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού και τον Ταϊρί Άπλμπι της Μυκόνου Betsson, η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τρεις παίκτες να αναδεικνύονται Πολυτιμότεροι της Εβδομάδας!

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Ντέβον Γκραντ του Προμηθέα Βίκος Cola και ο Μπράις Τζόουνς του Άρη συγκέντρωσαν από 24 βαθμούς στο ranking στις αναμετρήσεις των ομάδων τους για την 26η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.

Ο Ρογκαβόπουλος είχε αναδειχθεί Stoiximan MVP της 9ης αγωνιστικής και στη νίκη των «πρασίνων» στο Telecom Center Athens επί της Μυκόνου Betsson είχε 15 πόντους με 3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κόψιμο και ένα φάουλ εναντίον, όπως επίσης έκανε ένα κλέψιμο σε 18’ και 26’’ συμμετοχής.

Ο Τζόουνς αναδεικνύεται για πρώτη φορά Stoiximan MVP of the Week της Stoiximan GBL. Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε στην εντός έδρας νίκη του Άρη Betsson επί του Πανιωνίου Cosmorama Travel 17 πόντους με 10/10 βολές, 2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 11 κερδισμένα φάουλ, 2 φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και 3 λάθη σε 30’ συμμετοχής.

Ο Γκράντ αναδεικνύεται, επίσης, για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Stoiximan GBL Πολυτιμότερος της Εβδομάδας και στη επικράτηση του Προμηθέα Βίκος Cola στην συνάντηση στην Πάτρα με τον Ηρακλή είχε 26 πόντους με 3/3 βολές, 1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, ένα ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και 2 λάθη σε 22’ και 10’’ συμμετοχής.

Το μεγαλύτερο ranking για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου είχε ο Καλίντ Μουρ που συγκέντρωσε 26 βαθμούς στην ήττα της Μυκόνου Betsson στο Μαρούσι από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ των «νεοφώτιστων» είχε 20 πόντους με 2/2 βολές, 6/10 δίποντα και 2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, δύο εναντίον του κοψίματα, 3 κερδισμένα φάουλ, 4 φάουλ εναντίον, 2 κλεψίματα σε 28’ και 1’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.